Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наносящие вред национальным интересам имена сайтов будут аннулировать в Беларуси

В Беларуси буду аннулировать наносящие вред национальным интересам имена сайтов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси изменили инструкцию о регистрации доменных имен, по обновленным правилам наносящие вред национальным интересам имена сайтов будут аннулироваться. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале, в силу он вступает уже в четверг, 23 января 2025 года.

— При выявлении доменного имени, способного причинить вред национальным интересам Республики Беларусь, администратор национальной доменной зоны вправе принять решение об аннулировании записи о его регистрации, — отмечается в приказе ОАЦ при президенте Беларуси.

Ранее мы писали о том, что в Минске в этом году заменят не менее 220 остановочных павильонов (тут про это).