Наносящие вред национальным интересам имена сайтов будут аннулировать в Беларуси

В Беларуси изменили инструкцию о регистрации доменных имен, по обновленным правилам наносящие вред национальным интересам имена сайтов будут аннулироваться. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале, в силу он вступает уже в четверг, 23 января 2025 года.
— При выявлении доменного имени, способного причинить вред национальным интересам Республики Беларусь, администратор национальной доменной зоны вправе принять решение об аннулировании записи о его регистрации, — отмечается в приказе ОАЦ при президенте Беларуси.
Ранее мы писали о том, что в Минске в этом году заменят не менее 220 остановочных павильонов (тут про это).