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В Перми проведут проверку после отключения электричества на Вышке — 2

Свет пропал в домах на улице Гашкова.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники филиала «Россети Урала» — «Пермэнерго» проведут проверку после отключения электричества в многоквартирных домах в микрорайоне Вышка 2, рассказали perm.aif.ru в компании.

О том, что на старой части улицы Гашкова пропал свет, местные жители сообщили порталу 59.RU.

«Сидим как в древние времена без электричества», — писали они.

В пермском филиале «Россети Урал» perm.aif.ru пояснили, что отключение электричества на пяти трансформаторных подстанциях произошло около 19:00.

«Бригада специалистов оперативно выехала на место. В 20:19 электроснабжение в домах на улице Гашкова было восстановлено. Причины отключения выясняются», — пояснили perm.aif.ru в компании.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в посёлке Пильве Чердынского округа люди на 12 дней остались без воды и света из-за аварии на трансформаторе. В ситуации сейчас разбираются сотрудники прокуратуры.

ЖКХ