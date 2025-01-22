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За долги по капремонту приставы Башкирии арестовали жилье

Задолженность составляет 31 тысячу рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке судебные приставы наложили арест на жилое помещение. Причиной такой меры стала задолженность за капремонт. Сумма долга составляет 31 тысячу рублей.

Как пояснили приставы, теперь должник не сможет продать, подарить или передать помещение в аренду. Все ограничения будут отменены, как только задолжавший житель Башкирии погасит не только долги, но и штрафы.

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