Отмененный гол помешал омскому «Авангарду» выиграть у «Автомобилиста»

В первом периоде как раз Верба и стал автором голевого паса в шайбе, оказавшейся у омичей единственной за матч. Забил тут на 12-й минуте Никита Холодилин — почти с «пятачка». А еще одним его ассистентом стал молодой Илья Рейнгардт. Увы, в этой двадцатиминутке, совсем близко к перерыву, уральцы сумели цифры на табло сравнять. Забил у них Максим Денежкин, а ассистировал Романцев.