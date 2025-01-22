Отмененный гол помешал омскому «Авангарду» выиграть у «Автомобилиста»

В среду, 22 января, «Авангард» в матче чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» на его льду проиграл 1:2. Гол у него забил Никита Холодилин.
Отметим, что в составе у «ястребов» были разные интересные изменения. В частности, Маклауда в тройке с Башкировым и Фьоре в качестве центра заменил Иван Игумнов, и это звено стало третьим. А в четвертом на край вышел Марк Верба, не так часто появляющийся в основном составе.
В первом периоде как раз Верба и стал автором голевого паса в шайбе, оказавшейся у омичей единственной за матч. Забил тут на 12-й минуте Никита Холодилин — почти с «пятачка». А еще одним его ассистентом стал молодой Илья Рейнгардт. Увы, в этой двадцатиминутке, совсем близко к перерыву, уральцы сумели цифры на табло сравнять. Забил у них Максим Денежкин, а ассистировал Романцев.
Во втором периоде довольно быстро гости забили, но судьи гол не засчитали — усмотрев там положение вне игры. В этом моменте «Авангард», кстати, был в большинстве. Так что его омичи не реализовали. Увы. В результате до перерыва счет и не изменился.
В третьем же отрезке только на 54-й минуте «шоферы» вышли вперед. В большинстве у них с передач Да Косты и Блэкера у них забил Брукс Мэйсек. Далее гости, конечно, пытались отыграться. В том числе на последних минутах они предсказуемо заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но и это им не помогло. 2:1 — победа хозяев.
В следующем матче «Авангард» 24 января встретится в Минске с местным «Динамо».