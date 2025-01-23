Петербуржцы продолжают путаться с оплатой проезда по Витебской развязке. Рассказываем, как не получить штраф

На самом ЗСД продолжает действовать барьерная система оплаты, и если транспондер установлен неправильно, то может случиться так, что он не считается, например, при въезде, а только при выезде. Тогда система автоматически достроит вероятный маршрут от бесконтактного пункта пропуска. В данном случае — от набережной Макарова. Это не новая ситуация, и она не имеет отношения к развязке и системе free-flow. Перед выставлением счета автоматика проверяет данные на аномалии, но бывает, что отлавливает не все. Водитель может обжаловать сумму самостоятельно, и тогда все проверят уже вручную.