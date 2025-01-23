Петербуржцы продолжают путаться с оплатой проезда по Витебской развязке. Рассказываем, как не получить штраф

Проезд по Витебской развязке Западного скоростного диаметра открылся 22 декабря 2024 года, а с 29 декабря стал платным. На ней реализована система безбарьерной оплаты оплаты free-flow: шлагбаумов нет, а счет выставляется либо по транспондеру, либо по номеру автомобиля.
Своим случаем 22 января поделился с «Фонтанкой» читатель Павел. Он рассказал, что за поездку от Витебской развязки до Автомобильной улицы вечером 18 января ему насчитали как за отрезок от набережной Макарова. Причина оказалась в неправильно закрепленном транспондере — система не смогла определить, где автомобиль заехал на ЗСД. Ситуация разрешилась благополучно: автомобилист обжаловал сумму в личном кабинете, и ее пересчитали.
«Писали о том, что передвижение автомобиля отслеживается по госномеру. Это не работает», — написал читатель. И в этом кроется недопонимание. Камеры не отслеживают передвижение автомобиля по номеру. По безбарьерной системе на Витебской счет по госномеру выставляют именно для тех, кто едет без транспондера, или у кого он не считался. Камеры фиксируют факт проезда, и водитель получает счет на сайте ЗСД.
На самом ЗСД продолжает действовать барьерная система оплаты, и если транспондер установлен неправильно, то может случиться так, что он не считается, например, при въезде, а только при выезде. Тогда система автоматически достроит вероятный маршрут от бесконтактного пункта пропуска. В данном случае — от набережной Макарова. Это не новая ситуация, и она не имеет отношения к развязке и системе free-flow. Перед выставлением счета автоматика проверяет данные на аномалии, но бывает, что отлавливает не все. Водитель может обжаловать сумму самостоятельно, и тогда все проверят уже вручную.
Напомним, что для корректной работы системы фиксации важно, чтобы транспондер был установлен правильно. От этого зависит верность определения маршрута и суммы оплаты за поездку. На легковом автомобиле устройство должно быть закреплено не менее чем в 7 см от верхнего края лобового стекла за зеркалом заднего вида. У грузовика нужно крепить ближе к нижнему краю лобового стекла, чтобы вокруг него при этом было около 10 см свободного пространства, а стеклоочистители его не закрывали. Пошаговую инструкцию можно найти на сайте «Магистрали северной столицы».
При поездке по Витебской развязке также важно, чтобы на счету транспондера имелась необходимая сумма. При недостатке денег система не считает транспондер, и оплатить проезд по развязке нужно будет на сайте. На это отводится 5 дней, а опоздание грозит штрафом.
Если транспондер закреплен неправильно или система по какой-то причине его не считала, то счет за проезд по развязке выставляется по госномеру. Поэтому пользователям транспондеров тоже рекомендуют периодически проверять свой личный кабинет в приложении «Ваш ЗСД» или на сайте магистрали. Если при поездке по Витебской развязке в приложении или личном кабинете не отображается факт проезда, нужно проверить ее наличие на сайте по госномеру машины. В случае некорректно выставленной оплаты ее можно обжаловать, воспользовавшись кнопкой «Оспорить проверку». Она появляется спустя сутки — это время отведено на автоматические проверки и корректировки.
При отсутствии транспондера нужно учитывать, что за проезд по Витебской развязке надо платить отдельно. Для этого сформирована новая тарифная зона 6 от примыкания Благодатной до Витебского проспекта. Оплата производится по госномеру машины в личном кабинете на сайте.