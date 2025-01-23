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«Дети будут учиться в одну смену»: Дятлова показала новый корпус школы № 11 в Чкаловске

Ученики смогут посетить его летом.

Елена Дятлова показала новый корпус школы № 11 имени Т. А. Апакидзе в микрорайоне Чкаловск. Учреждение она посетила вместе с губернатором в среду, 22 января.

Остаётся всего несколько месяцев до того момента, когда новый корпус школы примет учеников. На пяти этажах этого здания достаточно помещений, чтобы разместить всё необходимое. Дети будут учиться в одну смену.

написала Дятлова

Корпус начнёт работу летом. За время каникул планируется обновить действующее здание школы. Будут отремонтированы фасад и спортивный зал.

В Калининграде в течение года капитально отремонтируют пять школ.

образование