«Дети будут учиться в одну смену»: Дятлова показала новый корпус школы № 11 в Чкаловске

Елена Дятлова показала новый корпус школы № 11 имени Т. А. Апакидзе в микрорайоне Чкаловск. Учреждение она посетила вместе с губернатором в среду, 22 января.
Остаётся всего несколько месяцев до того момента, когда новый корпус школы примет учеников. На пяти этажах этого здания достаточно помещений, чтобы разместить всё необходимое. Дети будут учиться в одну смену.
Корпус начнёт работу летом. За время каникул планируется обновить действующее здание школы. Будут отремонтированы фасад и спортивный зал.
В Калининграде в течение года капитально отремонтируют пять школ.