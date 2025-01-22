СК прекратил дело о тульской ферме, где держали в рабстве участника СВО

«Подъем у нас был в шесть утра, работали без выходных. Тем, кто плохо себя чувствовал, наливали по 100 граммов спирта, давали по пачке сигарет. Дальше мы разбивались по группам 15−17 человек и ехали собирать яблоки. Цыганка нам говорила работать быстрее. Только сядешь — грозилась позвать главного. Он приезжал, запугивал. Всех, кто не работал, заводили за угол. Дальше мы слышали только крики», — вспоминал Коваценко.