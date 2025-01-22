Александр Петров впервые вышел в свет с беременной женой на премьере «Василия»

Ребенок станет первым как для артиста, так и для его супруги. О беременности жены Петров сообщил в своих соцсетях 18 декабря 2024 года. Актер женился 10 сентября 2023 года, он рассказал, что случайно познакомился с Антоновой на улице, и через несколько встреч они заключили брак.
Кроме того, показ посетила сыгравшая в «Василии» мексиканская актриса Барбара де Рехиль.
Ранее в этот день де Рехиль рассказала, что для съемок в этой картине ей пришлось учить русский язык, и она открыла для себя его красоту. Актриса успела погулять по Москве, посетив ярмарку на Красной площади, ГУМ и Большой театр. Артистке понравилась архитектура города. Кроме того, де Рехиль прониклась русской культурой, посмотрев фильм Алексея Балабанова «Брат».
Комедия «Василий» выйдет на экраны кинотеатров 23 января. Премьера ее тизера состоялась 27 июня 2024 года. Картина, сюжет которой разворачивается между Россией и Мексикой, — новый совместный проект компаний Art Pictures Studio, «Водород», Национальной Медиа Группы и «Плюс Студии» при поддержке Фонда кино. Как рассказал продюсер, основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук, «Василий» стал новым для команды опытом создания международной комедии, которую снимать ничуть не проще масштабного фантастического кино.