Александр Петров впервые вышел в свет с беременной женой на премьере «Василия»

Ребенок станет первым как для артиста, так и для его супруги. О беременности жены Петров сообщил в своих соцсетях 18 декабря 2024 года. Актер женился 10 сентября 2023 года, он рассказал, что случайно познакомился с Антоновой на улице, и через несколько встреч они заключили брак.