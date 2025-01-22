В Ростовской области на 103-м году жизни скончался журналист Григорий Пужаев

Порядка 40 лет своей жизни Григорий Пужаев посвятил работе в журналистике. Он внес весомый вклад в развитие этой сферы. Также он написал несколько книг о войне и истории Матвеево-Курганского района. Отметим, что они стали важными памятниками прошлого и источниками вдохновения для многих поколений.