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В Ростовской области на 103-м году жизни скончался журналист Григорий Пужаев

В Матвеево-Курганском районе скончался журналист Григорий Пужаев.

Источник: Комсомольская правда

В Матвеево-Курганском районе на 103-м году жизни умер журналист Григорий Пужаев. Об этом сообщили на официальной странице администрации района 22 января.

Порядка 40 лет своей жизни Григорий Пужаев посвятил работе в журналистике. Он внес весомый вклад в развитие этой сферы. Также он написал несколько книг о войне и истории Матвеево-Курганского района. Отметим, что они стали важными памятниками прошлого и источниками вдохновения для многих поколений.

Журналист также был участником Великой Отечественной войны. Он прошел фронтовыми дорогами до самого Берлина, проявив стойкость, героизм и мужество.