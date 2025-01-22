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На Солнце произошел выброс плазмы черного цвета

По словам ученых, такой цвет обычно дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Редкое явление — выброс плазмы черного цвета — наблюдалось на Солнце 22 января в течение трех часов, говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. В конечном счете вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но пока этот процесс шел, на протяжении около трех часов в короне наблюдалось черное облако плазмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое событие является редким.

По словам ученых, такой цвет обычно дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал ТАСС, что событие по энергетике является низким и примечательно исключительно своей необычностью и некоторой мистической красотой. «Как явление космической погоды, оно никаким образом на прогнозы или оценки состояния не повлияло. В данном случае корону почти ничего не покинуло — основная масса упала обратно на Солнце», — сказал он.