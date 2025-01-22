На Солнце произошел выброс плазмы черного цвета

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал ТАСС, что событие по энергетике является низким и примечательно исключительно своей необычностью и некоторой мистической красотой. «Как явление космической погоды, оно никаким образом на прогнозы или оценки состояния не повлияло. В данном случае корону почти ничего не покинуло — основная масса упала обратно на Солнце», — сказал он.