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Умер экс-президент Сальвадора Маурисио Фунес

Бывший президент Сальвадора Карлос Маурисио Фунес Картахена умер в возрасте 64 лет. С 2016 года он жил в Никарагуа, где вместе с семьей получил политическое убежище.

Источник: AP 2024

О смерти политика сообщил Минздрав Никарагуа. «Карлос Маурисио Фунес Картахена, бывший президент Сальвадора, который проживал в нашей стране, умер вечером 21 января в результате серьезной хронической болезни», — говорится в пресс-релизе ведомства (цитата по El 19).

Маурисио Фунес был президентом Сальвадора с 2009 по 2014 год. В 2016 его обвинили в отмывании $420 тыс. Тогда экс-президент получил политическое убежище в Никарагуа и покинул страну. В 2023 году суд Сальвадора заочно приговорил политика к 14 годам лишения свободы.