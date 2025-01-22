Умер экс-президент Сальвадора Маурисио Фунес

Маурисио Фунес был президентом Сальвадора с 2009 по 2014 год. В 2016 его обвинили в отмывании $420 тыс. Тогда экс-президент получил политическое убежище в Никарагуа и покинул страну. В 2023 году суд Сальвадора заочно приговорил политика к 14 годам лишения свободы.