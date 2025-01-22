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На Дону определят перечень объектов энергосетевого комплекса для модернизации

В Ростовской области до конца января определят перечень объектов энергосетевого комплекса для модернизации.

Источник: Комсомольская правда

На Дону в январе определят перечень объектов энергосетевого комплекса для модернизации. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Согласно опубликованной информации, этот вопрос обсудили во время встречи министр энергетики РФ Сергей Цивилев и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам врио главы области, в регионе есть острая необходимость в масштабной модернизации электросетевого комплекса. В этот список входит не только строительство новых линий, но и ремонт уже существующих линий электропередачи, а также подстанций.

Сергей Цивилев отметил, что главными задачами для обеспечения надежного электроснабжения жителей области в пиковые периоды являются укрепление энергосистемы, развитие резервных мощностей, а также внедрение современных технологий.