На Дону определят перечень объектов энергосетевого комплекса для модернизации

На Дону в январе определят перечень объектов энергосетевого комплекса для модернизации. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Согласно опубликованной информации, этот вопрос обсудили во время встречи министр энергетики РФ Сергей Цивилев и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам врио главы области, в регионе есть острая необходимость в масштабной модернизации электросетевого комплекса. В этот список входит не только строительство новых линий, но и ремонт уже существующих линий электропередачи, а также подстанций.
Сергей Цивилев отметил, что главными задачами для обеспечения надежного электроснабжения жителей области в пиковые периоды являются укрепление энергосистемы, развитие резервных мощностей, а также внедрение современных технологий.