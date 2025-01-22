В Ростовской области может похолодать до −11 градусов

По данным синоптиков, местами в регионе ожидается снег, порывистый ветер. Так, 23 января в большинстве муниципалитетах ожидается пасмурная погода, однако осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до −4 в ночное время, а днем ожидается до +1. Местами в Ростовской области температура будет колебаться от −11 до +2.