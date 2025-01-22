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В Ростовской области может похолодать до −11 градусов

Жителей Ростовской области предупредили о возможных морозах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области возможны сильные морозы. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

По данным синоптиков, местами в регионе ожидается снег, порывистый ветер. Так, 23 января в большинстве муниципалитетах ожидается пасмурная погода, однако осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до −4 в ночное время, а днем ожидается до +1. Местами в Ростовской области температура будет колебаться от −11 до +2.

Жителей донской столицы предупредили о ливнях и мокром снеге 24 января. Возможна гололедица на дорогах. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах.