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Збруев рассказал о своей госпитализации

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил РИА Новости, что проходит плановое обследование в больнице.

Источник: © РИА Новости

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации актёра.

«Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — сказал Збруев, отвечая на вопрос, действительно ли он попал в больницу и как его самочувствие.

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