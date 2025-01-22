Збруев рассказал о своей госпитализации

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации актёра.
«Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — сказал Збруев, отвечая на вопрос, действительно ли он попал в больницу и как его самочувствие.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил РИА Новости, что проходит плановое обследование в больнице.
Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации актёра.
«Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — сказал Збруев, отвечая на вопрос, действительно ли он попал в больницу и как его самочувствие.