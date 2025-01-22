В МФТИ создали программное обеспечение для мониторинга токсичных паров мазута

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали компьютерную программу для прогноза распространения загрязнений воздуха, возникших в результате выброса мазута на Черноморском побережье. Как сообщили в пресс-службе Физтеха, система предсказывает движение воздушных масс на трое суток вперед.
«Это компьютерная программа, которая моделирует перемещения воздушных масс и способна предсказывать ситуацию на трое суток вперед. Она разработана для нужд служб, которые борются с последствиями аварии», — отметили в пресс-службе.
Как рассказали ученые, программа включает в себя метеорологическую часть, учитывающую движение воздушных масс, перенос тепла, перенос влаги, осадки, а также модель переноса, которая рассчитывает, как будет двигаться загрязнение. Третья составляющая — химическая, она анализирует все возможные взаимодействия элементов, загрязняющих воздух, и учитывает несколько десятков видов примесей.
Для расчетов программа сможет использовать информацию с датчиков, установленных вблизи мест выбросов, а также пробы испарений от крупных пятен мазута, которые дрейфуют в море. При этом сама программа запускается через обычный браузер и доступна не только профессиональным метеорологам и специалистам по IT. Разработчики полагают, что если сейчас из-за невысоких температур загрязнение воздуха еще не так заметно, то к лету, когда тепло усилит испарения, ситуация может обостриться.