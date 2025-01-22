В МФТИ создали программное обеспечение для мониторинга токсичных паров мазута

Для расчетов программа сможет использовать информацию с датчиков, установленных вблизи мест выбросов, а также пробы испарений от крупных пятен мазута, которые дрейфуют в море. При этом сама программа запускается через обычный браузер и доступна не только профессиональным метеорологам и специалистам по IT. Разработчики полагают, что если сейчас из-за невысоких температур загрязнение воздуха еще не так заметно, то к лету, когда тепло усилит испарения, ситуация может обостриться.