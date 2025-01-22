Дисковидные кораллы способны «прыгать» по дну подобно медузам

Как отмечают исследователи, эти кораллы интересны тем, что они способны переворачиваться и «выкапывать» себя из песка и ила, которые часто покрывают их во время штормов и бурь. Для этого полипы периодически резко сжимают и расширяют все свое тело, в результате чего коралл «всплывает» к поверхности слоя отложений и поворачивает свое тело по отношению к поверхности так, что его симбионты-водоросли получают максимум света.