Дисковидные кораллы способны «прыгать» по дну подобно медузам

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Исследователи из Австралии и Саудовской Аравии обнаружили, что некоторые виды дисковидных кораллов способны «прыгать» по дну, сжимая и расширяя свое тело, как это делают медузы при плавании в толще океана. Об этом сообщила пресс-служба австралийского Технологического университета Квинсленда (QUT).
«Мы обнаружили, что кораллы вида Cycloseris cyclolites способны резко расширять и сжимать свое тело не только, чтобы переворачиваться после штормов, но и для совершения целенаправленных движений. Наличие у них способности двигаться в сторону источников света не только делает эти кораллы похожими на медуз, но и говорит о наличии у них неожиданно высокоразвитой нервной системы», — пояснил научный сотрудник QUT Бретт Льюис, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при наблюдениях за тем, как кораллы вида Cycloseris cyclolites, широко распространенные у восточных берегов Австралии и в других тропических регионах Индийского и Тихого океана, реагируют на обычный дневной свет и на синее освещение, имитирующее глубоководную среду, где обычно обитают эти полипы.
Как отмечают исследователи, эти кораллы интересны тем, что они способны переворачиваться и «выкапывать» себя из песка и ила, которые часто покрывают их во время штормов и бурь. Для этого полипы периодически резко сжимают и расширяют все свое тело, в результате чего коралл «всплывает» к поверхности слоя отложений и поворачивает свое тело по отношению к поверхности так, что его симбионты-водоросли получают максимум света.
«Прыгающие» кораллы.
Океанологи заинтересовались, может ли коралл аналогичным образом не только защищать себя от гибели в результате штормов и бурь, но и мигрировать в сторону оптимально освещенных регионов дна моря. Руководствуясь этой идеей, ученые поместили несколько Cycloseris cyclolites в темный аквариум и подсветили два его региона при помощи ламп, имитировавших яркий солнечный свет и синее свечение глубоководья.
Проведенные наблюдения показали, что почти все кораллы, 86% их особей, начали вырабатывать пульсирующие движения и передвигаться в сторону источника синего света, причем в некоторых случаях полипы преодолевали очень большие расстояния, составлявшие 10−20 см.
«Изучение стратегий передвижения этих кораллов поможет более точно прогнозировать, как мигрирующие кораллы будут адаптироваться к переменам в условиях окружающей среды, связанным с глобальным потеплением. К примеру, перемены в глубине моря могут заставить кораллы мигрировать в более глубокие воды», — подытожил Льюис.