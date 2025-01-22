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Белгидромет предупредил о гололедице и туманах в четверг 23 января 2025 года

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 23 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Январь почти финиширует, а зима в Беларуси в 2025 году продолжает радовать тех, кто не любит холода, относительно комфортным температурным режимом. Как сообщили в Белгидромете, 23 января, местами, а по Гомельской и Могилевской областях, во многих районах, будут небольшие осадки.

В большинстве случаев это будет дождь, мокрый снег или просто он — обожаемый многими в зимнюю пору самый настоящий снег. А ночью? А вот ночью нас ждет местами туман, днем в отдельных районах слабый туман.

Что касается Минска, то днем в четверг, 23 января 2025 года, будет облачно. Возможны небольшие осадки. Нужно быть готовым к дождям, которые то тут, то там, будут переходить в мокрый снег.

В столице Беларуси синоптики не исключают слабый туман и предупреждают — будьте аккуратны, гололед! На отдельных участках дорог гололедица.

В общем, серьезные зимние морозы пока даже нос не суют в Беларусь.

Ранее мы писали о том, что наемник заявил, что через структуры ВСУ прошло более тысячи белорусских боевиков (здесь про это).