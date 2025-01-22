Белгидромет предупредил о гололедице и туманах в четверг 23 января 2025 года

Январь почти финиширует, а зима в Беларуси в 2025 году продолжает радовать тех, кто не любит холода, относительно комфортным температурным режимом. Как сообщили в Белгидромете, 23 января, местами, а по Гомельской и Могилевской областях, во многих районах, будут небольшие осадки.