Январь почти финиширует, а зима в Беларуси в 2025 году продолжает радовать тех, кто не любит холода, относительно комфортным температурным режимом. Как сообщили в Белгидромете, 23 января, местами, а по Гомельской и Могилевской областях, во многих районах, будут небольшие осадки.
В большинстве случаев это будет дождь, мокрый снег или просто он — обожаемый многими в зимнюю пору самый настоящий снег. А ночью? А вот ночью нас ждет местами туман, днем в отдельных районах слабый туман.
Что касается Минска, то днем в четверг, 23 января 2025 года, будет облачно. Возможны небольшие осадки. Нужно быть готовым к дождям, которые то тут, то там, будут переходить в мокрый снег.
В столице Беларуси синоптики не исключают слабый туман и предупреждают — будьте аккуратны, гололед! На отдельных участках дорог гололедица.
В общем, серьезные зимние морозы пока даже нос не суют в Беларусь.
Ранее мы писали о том, что наемник заявил, что через структуры ВСУ прошло более тысячи белорусских боевиков (здесь про это).