Что можно и нельзя делать в Григорьев день 23 января на Летоуказатель

Запрещено плакать, жаловаться на судьбу. Предки верили, что слезы придется лить целую неделю. Не следует выносить мусор. Это связано с тем, что можно вынести счастье из дома. Кроме того, не стоит хвастаться, а также ругаться. Считалось, что подобное может грозить потерей всего нажитого и долгими конфликтами с родными.