Что можно и нельзя делать в Григорьев день 23 января на Летоуказатель

Православная церковь 23 января вспоминает святого Нисского Григория. В народе принято отмечать Григорьев день. Но есть еще одно название — Григорий Летоуказатель. Оно связано с тем, что 23 января следили за погодой, чтобы узнать, каким выдастся лето.
Что нельзя делать 23 января.
Запрещено плакать, жаловаться на судьбу. Предки верили, что слезы придется лить целую неделю. Не следует выносить мусор. Это связано с тем, что можно вынести счастье из дома. Кроме того, не стоит хвастаться, а также ругаться. Считалось, что подобное может грозить потерей всего нажитого и долгими конфликтами с родными.
Что можно делать 23 января.
По традиции, в указанный день выпекали большой каравай, уносили его в поле, чтобы летом собрать большой урожай. А еще на стол было принято ставить мясные блюда. Считалось, что год будет хороший и удачный.
Согласно приметам, иней на стогах сена предвещает сырое лето. В том случае, если дует южный ветер, то ждали много гроз летом. Сухой снег предсказывает жаркое лето.
Ранее «Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января.
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