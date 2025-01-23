Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
Банда «ЗИГ ЗАГ», 16+
Фото: РЕН ТВКадр из сериала «Банда “ЗИГ ЗАГ”.
Режиссер: Виталий Воробьев. В ролях: Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Мария Лисовая, Дмитрий Куличков, Сослан Фидаров, Борис Романов, Ольга Павловец.
В основу сериала легла реальная история банды «ЗИГ ЗАГ», орудовавшей в осажденном фашистами Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Город умирает от голода. Запасы продовольствия уже иссякли, а поставки заблокированы. Тем временем появляется банда «ЗИГ ЗАГ», терроризирующая жителей. В ее названии заложена аббревиатура «Защита интересов Германии —- знамя Адольфа Гитлера». Одна из главных целей бандитов — подрыв продовольственного снабжения путем изготовления поддельных талонов и карточек, а также других диверсий по заданиям абвера.
26 января, с 12:45, РЕН ТВ.
Василий, 16+
Фото: НМГ КинопрокатКадр со съемок фильма «Василий».
Режиссер: Дима Литвиненко. В ролях: Александр Петров, Барбара де Рехиль, Валентина Мазунина, Гильермо Кинтанилья, Павел Ворожцов, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Раиса Рязанова.
Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. Звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканских бандитов на деньги, и за это его ждет расплата. Василий впервые отправляется навестить родственника в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, спасаясь то от местных мафиози, то от ревнивой красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.
С 23 января в прокате.
Хочу сейчас, 16+
Фото: ПионерКадр из фильма «Хочу сейчас».
Режиссер: Габриэле Муччино. В ролях: Елена Кампурис, Сол Нанни, Лоренцо Рикельми, Ян Туаль, Энрико Инсерра, Франческо Гарилли, Руби Каммер, Митч Салм.
Романтический триллер, снятый в духе хитов «Три метра над уровнем неба», «После» и «Элита». История захватывающих сицилийских каникул 20-летней американки Софи. Накануне возвращения в Калифорнию, в последний день отпуска в Палермо она встречает парня Джулио и его друзей. С ними девушка проведет самую безумную и романтическую ночь в жизни. За 24 часа жаркое итальянское приключение перерастает в опасный криминальный вихрь, в котором Софи окажется перед выбором между любовью и выживанием.
С 23 января в прокате.
Холоп. Великолепный век, 16+
Фото: Централ ПартнершипКадр со съемок фильма «Холоп. Великолепный век».
Режиссер: Онур Унлю. В ролях: Керем Бюрсин, Мелиса Денгель, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Эджем Озкая, Гювен Кырач.
Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, трат денег отца и абсолютно безответственного поведения.
После очередной выходки терпение папаши иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.
С 23 января в прокате.
Подслушано в Рыбинске, 18+
Фото: STARTКадр из сериала «Подслушано в Рыбинске».
Режиссер: Петр Тодоровский. В ролях: Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков.
Журналист небольшой провинциальной газеты Юра пишет непримечательные новости родного городка. Но внезапно с ним происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь: к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложнится тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.
С 23 января в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START.
Театр.
Старший сын, 16+
Фото: пресс-служба Театра Гоголя.
Режиссер: Кирилл Пирогов. В ролях: Александр Самойленко, Илья Антоненко, Юлия Максютина, Антон Лызо, Егор Попов, Алена Гончарова, Мария Лисовая, Александр Денисов, Павел Комаров, Александр Хотенов, Александр Хохлов.
Премьера спектакля по пьесе Александра Вампилова. Холодным весенним вечером двое молодых нахалов, провожая случайных знакомых девушек, опоздали на последнюю электричку и застряли в глухом предместье. Обстоятельства заставляют их стучаться в двери теплых квартир, одна из которых оказывается наконец открытой. Пользуясь случаем, молодые люди решили пошутить, а заодно и согреться. Зашли на пять минут, не предполагая, что один из них, возможно, останется на всю жизнь.
23, 28 января, 19:00, Основная сцена Театра Гоголя.
Бедные люди, 12+
Фото: пресс-служба Театра кукол Образцова.
Режиссер: Александр Адабашьян. В ролях: Андрей Нечаев, Дмитрий Чернов, Владимир Беркун, Александр Захарьев, Алия Гаттарова, Анна Суворова.
Премьера. Александр Адабашьян рассказывает историю, в которой Макар Девушкин сам сотворил себе кумира — Вареньку. Создал из подручных средств, что нашел у себя на столе. А дальше всё действие развивается в целом по фабуле. Но детали, акценты — уже из другой реальности. Важная художественная находка: в спектакле будет больше сказки, больше света, чем у Достоевского. В спектакле задействованы куклы плоские и планшетные, есть место и живому плану. Декорации — предметы-символы, которые помогают зрителю вообразить Петербург позапрошлого столетия и быт мелкого чиновника — стол, зеленое сукно, перо, перьевая ручка, вид в полуподвальное окошко.
28 января, 19:30, Театр кукол Образцова.
Трое в парке, не считая собаки, 16+
Фото: пресс-служба театра Антона Чехова.
Режиссер: Леонид Трушкин. В ролях: Геннадий Хазанов, Ольга Остроумова, Марина Иванова.
Театр Антона Чехова представляет лирическую комедию Джо ДиПьетро о любви. Герои — Он и Она. Она — привлекательна. Он — чертовски привлекателен. Они встретились в парке. Он заговорил — она не ответила. Он пошутил — она не рассмеялась. Так началась их история. Невероятно душевный и искренний спектакль о том, как даже самая несбыточная мечта может стать реальностью. Надо только набраться смелости и сделать шаг вперед.
28 января, 19:30, Театриум на Серпуховке.
На всякого мудреца довольно простоты, 12+
Фото: пресс-служба Московского Губернского театра.
Режиссеры: Олег Табаков, Сергей Безруков, Алла Решетникова. В ролях: Кирилл Новышев, Вера Шпак, Сергей Вершинин, Григорий Фирсов, Сергей Медведев, Елена Цагина, Юлия Романович, Юлия Пилипович.
Возобновленная версия легендарного спектакля Олега Табакова, который с успехом шел в репертуаре «Табакерки» почти 17 лет. Главные роли в нем играли режиссер и Сергей Безруков. Егор Дмитриевич Глумов — молодой дворянин из обедневшей семьи. Он талантлив, умен, образован и хорош собой, но все эти качества ничего не значат, если нет денег. Понимая, что честным путем успешную карьеру сделать невозможно, Глумов решается на хитроумную интригу, а каждый свой шаг, каждое событие записывает в дневник. Используя слабости влиятельного дядюшки и его окружения, хитрец стремительно приближается к своей цели. Но, окрыленный успехами, он забывает, что и у него есть одна слабость, из-за которой можно в одночасье лишиться всего достигнутого.
28 января, 19:00, Московский Губернский театр, Большая сцена.
Роман, 16+
Режиссер: Александр Лазарев. В ролях: Александр Домогаров, Максим Аверин, Александр Балуев, Николай Козак, Александр Аргос, Роман Богданов, Дмитрий Ломакин, Константин Днепровский, Максим Чиков, Екатерина Шарыкина, Анфиса Ломакина, Александр Рожковский, Андрей Кайков.
Премьера спектакля по мотивам произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». На сцене зрители не увидят привычные Театр Варьете, «нехорошую квартиру», так называемый дом Грибоедова и даже не попадут на Патриаршие пруды. В основе спектакля — история Понтия Пилата. Эту сторону романа обычно затрагивают поверхностно или не затрагивают вовсе, эта линия не такая привлекательная и зрелищная, но заставляет думать и сопереживать.
23, 24 января, 19:00, Театр Российской армии.
Пустые поезда, 12+
Фото: пресс-служба РАМТ.
Режиссер: Александр Золотовицкий. В ролях: Алексей Гладков, Максим Заболотний, Даниил Шперлинг, Диана Морозова, Дарья Семенова, Александра Аронс, Виталий Тимашков, Сергей Чудаков.
Премьера спектакля по циклу очерков Дмитрия Данилова. У автора есть хобби: путешествовать на маленьких поездах по локальным железнодорожным маршрутам. Просто едет человек, смотрит в окно, ловит реплики попутчиков. Время словно замирает внутри капсулы-поезда, и в неспешном разглядывании привычных обстоятельств вдруг проявляются почти сказочные события. Всё в них подчиняется собственным законам: обещанные автобусы не приходят, таксисты противятся воле будильников, мобильная связь исчезает и появляется непостижимым образом.
21, 27 января, 19:00, РАМТ.
Он, она и Чехов, 12+
Режиссеры: Константин Демидов, Елена Оленина. В ролях: Ирина Пегова, Василий Бочкарев.
Как сводит судьба двух, казалось бы, совершенно разных людей? Об этом размышляют создатели спектакля-фантазии. Он — старше ее в два раза. Несостоявшийся писатель. Немало пожил, многое познал. Она — скромная работница почты в бесконечных поисках себя. Их встреча превращает обычный рассвет в волшебное «чеховское утро».
28 января, 19:00, Театр эстрады.
29 января, 19:00, Театр Гоголя.
Крыс и Лис, 6+
Фото: пресс-служба театра «Одеон».
Режиссер: Василий Сазонов. В ролях: Кристина Кузнецова, Мария Княгинина, Андрей Сморжок, Константин Соколов.
Два друга — Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис — должны на автомобиле доставить секретный груз к празднику. На пути им встречаются препятствия, которые персонажи вместе с юными зрителями преодолевают с помощью знания физики, математики, биологии и даже программирования. А еще они совершат круиз под водой, окажутся в сердце пустыни, пролетят через центр торнадо и попадут на экскурсию в Древнюю Грецию. Всё это вместе с танцами, песнями и костюмированным представлением.
Билет включает в себя вкусные угощения: картошку фри, порцию пиццы и лимонад. Дети младше 12 лет могут посетить мероприятие только со взрослыми.
25 января, 14:00, 26 января, 12:00, театр «Одеон».
Щастье! 12+
Фото: пресс-служба Театра Моссовета.
Режиссер: Алла Сигалова. В ролях: Михаил Тройник, Дарья Балабанова, Ксения Комарова, Митя Федоров, Антон Аносов, Олег Отс, Глафира Лебедева, Анастасия Белова, Юлия Бурова.
Спектакль «Щастье!» создан по пьесе поэта Юлия Кима и композитора Владимира Дашкевича, в основу которой вошли произведения Владимира Маяковского, наполненные новыми, современными смыслами и интонациями. Дашкевич обогатил текст яркими, образными музыкальными темами и узнаваемыми мелодиями. Герои спектакля, проживая трагический перелом в истории страны, пытаются почувствовать, осознать, сформулировать, что для каждого из них значит слово «счастье», что есть эта мечта, к которой каждый из них стремится, и как различны эти стремления, дороги и судьбы.
25 января, 19:00, Театр Моссовета.
Я — Зощенко, 16+
Фото: пресс-служба театра «Мастерская».
Режиссер: Максим Студеновский. В ролях: Максим Студеновский, Полина Воробьева, Роберт Студеновский, Анастасия Стебнева, Мария Столярова, Полина Сидихина, Сергей Паньков, Михаил Гаврилов, Андрей Дидик.
Театр «Мастерская» (Санкт-Петербург) привозит в столицу свои спектакли. Стартует с «Я — Зощенко». В основе постановки — не только сатирические рассказы, в которых классик советской литературы выводит узнаваемые, вечные типажи, но и автобиографическая проза. На сцену выходит сам Зощенко, не прославленный писатель, но ищущий и страдающий человек, преемник авторов Серебряного века. Он и есть главный герой. Максим Студеновский сам выходит на сцену в образе сатирика.
29, 30 января, 19:00, ТЦ «На Страстном».
Закрытая комната, 18+
Фото: пресс-служба Московского театра Et Cetera.
Режиссер: Татьяна Загдай. В ролях: Наталья Благих, Иван Косичкин, Грант Каграманян, Анастасия Шумилкина, Анастасия Кормилицына.
Наверное, у каждого есть что-то вроде своей «закрытой комнаты», куда заглядывать не очень хочется. Надо иметь мужество, чтобы возвращаться в свое прошлое, в котором было много боли, обманутых надежд, неразделенной любви. Чтобы всё забыть, главная героиня мистической истории даже сменила имя: раньше ее звали Анна, а теперь — Жанна. Но смерть отца заставила ее приехать в родной город, где она столкнулась с людьми, которых старалась вычеркнуть из своей судьбы навсегда.
23 января, 19:00, Театр Et Cetera п/р Александра Калягина.
Концерты.
Концерт в день рождения Юрия Башмета, 12+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевДирижер Юрий Башмет.
По традиции 24 января народный артист СССР Юрий Башмет отметит свой день рождения на сцене. В рамках VI Зимнего международного фестиваля искусств в Москве маэстро соберет друзей на концерте в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Каждый год музыкант готовит творческие сюрпризы и подарки для зрителей. На этот раз на сцену выйдут солисты: Ольга Бородина (меццо-сопрано), Вадим Репин (скрипка), Ксения Башмет (фортепиано). А также Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова под руководством Геннадия Дмитряка. Весь вечер за пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» будет сам маэстро Юрий Башмет.
24 января, 19:00, Концертный зал им. Чайковского.
Моцарт. Брамс. 6+
Фото: пресс-служба МГАСО.
Московский государственный академический симфонический оркестр представит шедевры Моцарта и Брамса. В программе прозвучат два произведения Вольфганга Амадея, относящиеся к 1780-м годам: увертюра к опере «Директор театра» и Концерт № 20 для фортепиано с оркестром ре минор. И Симфония № 4 ми минор Брамса. За дирижерским пультом — Ярослав Забояркин. Солистка — заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина (фортепиано).
25 января, 19:00, зал «Зарядье».
Музеи.
12 новых выставок современного искусства, 16+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
В большом зале арт-пространства Cube.Moscow PA Gallery открывает масштабную выставку «Кабинет галериста» — проект приглашает поразмышлять на тему внутреннего мира владельца галереи. Зрителям предлагается заглянуть в пространство, где рождаются и осмысляются идеи. Персональный проект Кати Рыбловой «Не слишком ли уединенно? Нет, достаточно» под кураторством Кети Богомаз — это тотальная инсталляция, которая посвящена одному цвету и его значению в жизни художницы.
С 25 января, Cube.Moscow.
Иван Лукьянов. Иллюстрации к трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов», 0+
На выставке представлены иллюстрации к «Борису Годунову» из фондового собрания музея-заповедника «Остафьево» — «Русский Парнас». С момента первой публикации произведения Пушкина в 1831 году оно неоднократно издавалось. На протяжении почти двух столетий художники стремились выразить идеи, атмосферу исторической трагедии. Иван Лукьянов предлагает свой взгляд, представленный в эстампах 1996 года.
До 15 февраля, Музей экслибриса и миниатюрной книги.
Дагеротипъ. Мазеръ, 0+
Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея.
В Парадных сенях Главного здания Исторического музея показана коллекция дагеротипов шведского художника и дагеротиписта Карла Петера Мазера, работавшего в России с 1838 по 1854 год. Способ получения и фиксирования фотографического изображения на медной посеребренной пластине — одно из великих изобретений человечества, которое значительно повлияло на всё дальнейшее развитие науки, техники, искусства. Именно благодаря этому появился кинематограф. В 2024 году ГИМ приобрел ранее неизвестный дагеротип работы Мазера — портрет молодой женщины, сохранившийся в личном архиве выдающегося историка искусства и коллекционера Ильи Зильберштейна. Семь из девяти дагеротипов будут представлены публике впервые.
До 24 февраля, Государственный исторический музей.
Жили-были: школа русской сказки, 6+
Фото: пресс-служба ЦСИ ВИНЗАВОД.
Проект МТС Live представляет классические русские сказки в новом осмыслении — актуальном жанре тотальной инсталляции, объединяя работы современных художников и знаковых иллюстраторов. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» — эта народная мудрость стала основой концепции пространства выставки. Настоящие школьные классы и яркие, захватывающие внимание инсталляции в виде волшебных ландшафтов и интерьеров, знакомых каждому с детства. Перемещаясь между залами, зритель погрузится в мир русских сказок, открывая новые грани знакомых историй и героев. На выставке будут представлены работы современных российских художников: Ульяны Подкорытовой, Анатолия Akue, ХО ГУЙ, Вадима Михайлова, Натальи Менякиной, Василия Кармазина. А рядом — произведения знаменитых иллюстраторов: Ивана Билибина, Георгия Нарбута, Николая Кочергина, Евгения Мигунова.
До 31 марта, ЦСИ ВИНЗАВОД.
Фестивали.
V Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», 6+
Самая крупная экспозиция традиционных искусств в этом году отмечает пятилетний юбилей. На форум приедут представители 70 регионов. А гости смогут ознакомиться с творчеством российских и иностранных художников, мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, увидеть и приобрести их изделия, а также поучаствовать в мастер-классах и узнать об инновационных проектах России. Также в программе: показы дизайнерских коллекций одежды, выступления творческих коллективов, лекции и встречи с героями и ветеранами, мероприятия с участием посольств зарубежных стран.
С 23 января по 9 февраля, Гостиный двор.