Культурная неделя: выбор «Известий»

Возобновленная версия легендарного спектакля Олега Табакова, который с успехом шел в репертуаре «Табакерки» почти 17 лет. Главные роли в нем играли режиссер и Сергей Безруков. Егор Дмитриевич Глумов — молодой дворянин из обедневшей семьи. Он талантлив, умен, образован и хорош собой, но все эти качества ничего не значат, если нет денег. Понимая, что честным путем успешную карьеру сделать невозможно, Глумов решается на хитроумную интригу, а каждый свой шаг, каждое событие записывает в дневник. Используя слабости влиятельного дядюшки и его окружения, хитрец стремительно приближается к своей цели. Но, окрыленный успехами, он забывает, что и у него есть одна слабость, из-за которой можно в одночасье лишиться всего достигнутого.