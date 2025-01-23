Мексиканские сласти: Петров с беременной женой, Барбара де Рехиль с матрешками

В российский прокат 23 января выходит приключенческая комедия «Василий» режиссера Дмитрия Литвиненко о братьях-близнецах, которым предстоит скрываться от мексиканского картеля в компании знойной Бониты и оравы ее детей. Накануне в столице состоялась светская премьера фильма. Картину представили ее команда и исполнители главных ролей — актеры Александр Петров и Барбара де Рехиль, которая специально впервые прилетела в Россию и полюбила ее всей душой. Подробнее — в репортаже «Известий».
Барбара де Рехиль на премьере фильма «Василий» в Москве.
Мексиканские страсти развернулись когда-то в детском доме в российской провинции. Американская семья приехала забрать хорошего мальчика Васю. Но его хитрый близнец Коля запер брата в кладовке, успешно выдал себя за него и укатил с новыми родителями в прекрасное далеко. Только оказалось оно не таким уж и сладким. Взрослый Коля, которого теперь зовут Бейзилом, умудрился нажить себе таких бед, из которых живыми не выбираются, — кинул мексиканскую мафию на деньги и закрутил тайный роман со знойной возлюбленной одного наркобарона Бонитой. После предательства и стольких лет без связи друг с другом спасать непутевого родственника из лап бандитов отправляется Василий, который теперь скромный учитель всё в том же детском доме.
Всё это — на экране, хотя на светской премьере «Василия» в Москве было не менее жарко. Главной звездой красной ковровой дорожки в «Октябре» стала актриса из Мексики Барбара де Рехиль, которая специально впервые приехала в Россию. Перед публикой она появилась в дизайнерском контрастном черно-белом платье с вырезом, не по погоде демонстрирующим стальной пресс.
— Здесь очень холодно для меня! Прямо сейчас я замерзла, — призналась она журналистам. — Но я полюбила Россию! Москва потрясающе красива! Я купила семь русских кукол. Для моих мамы, тети, для всех.
На вопрос «Матрешка?» ответила утвердительно: «Yes, the Matryoshka». С журналистами она говорила на английском, хотя позднее перед началом самого показа обратилась к зрителям со сцены сразу на трех языках — вдобавок на испанском и русском, чем вызвала фурор.
— Мы какое-то время искали Бониту. Понятно, что в России мы сразу понимали, что хотим Сашу Петрова, Яна Цапника, Пашу Ворожцова, Валю Мазунину, Диму Лысенкова. Я могу долго рассказывать, но мексиканский рынок мы не знали и искали ее, как в темноте. Потом нам показали Барбару. Я посмотрел и сказал: «Вау! Боже мой!» И когда она влетела на пробы, сметая всё на своем пути, как вихрь, ураган, прочитала этот текст, который не знала, я позвонил продюсерам из Мексики и сказал: «Умоляю вас, пожалуйста, давайте остановим кастинг, давайте бороться и биться за нее». Она, как и Саша, сердце этой истории. Другие приходили и делали всё классно, но вот этого мэтча не было. У нее огромная душа. Она уверена, кстати, что в прошлой жизни была русской, — рассказал «Известиям» режиссер фильма Дмитрий Литвиненко.
«Василий» — его дебют в полном метре. Еще недавно имя Литвиненко было на слуху в связи с выходом сериала «Дайте шоу» с Милошем Биковичем в главной роли, который, к слову, пришел на премьеру «Василия» поддержать коллегу, а начинал творческий путь он в свое время с клипов. Поэтому то, как фильм звучит, для Литвиненко имеет не последнее значение. В его комедии знакомые русские песни приобретают мексиканское настроение.
— Мы искали музыку для нашего тона. Очень быстро появились «Я люблю тебя до слез» и песня Магомаева «Свадьба». Мы переводили их на испанский язык и проверяли это на мексиканских саунд-продюсерах. Мы отправляли им песни на русском и спрашивали: «А могла бы она звучать на испанском?», — рассказал Литвиненко.
Саша Петров вышел в свет с беременной женой.
Снимали картину и на родине, и в Мексике. Чужая страна гостей испытывала на прочность.
— В пустыне были комары какие-то извращенцы — атаковали только ниже колен, и все ноги были искусаны, — рассказал во время премьеры «Известиям» Ян Цапник, который сыграл телевизионного оператора. — Был казусный момент на обратном пути. Из местечка Чачалакас, это штат Веракрус, часов за семь надо было доехать до Мехико, чтобы не опоздать на самолет. Молния шарахнула рядом с машиной, и она встала. Но водитель с загадочным именем Хулио починил, и мы поехали дальше.
Впрочем, самая сложная работа, пожалуй, была у Александра Петрова. Он играл сразу двух человек — братьев-близнецов, которым приходится взаимодействовать друг с другом в кадре.
— Это тяжело с точки зрения совместных сцен, наверное. Приходилось додумывать, как я потом сыграю. Сначала репетировали одного персонажа, потом другого. Какие-то вещи переснимали, потому что у одного моего героя возникала такая реакция, что мы понимали: на нее должна быть другая реакция у другого. Технически это непросто. Есть специальные камеры, которые точно повторяют движения, и сначала мы одного снимаем, потом другого. Был дублер Антон, который вместе со мной играл все совместные сцены, — рассказал Александр Петров.
На красной ковровой дорожке актер появился с супругой Викторией. Это первый выход пары в свет после того, как стало известно о том, что они ждут ребенка. Среди первых зрителей были Денис Шведов, певицы Алсу и Зара, Александр Цыпкин, Леонид Ярмольник и другие.
В широкий прокат горячая премьера, готовая растопить сердца зрителей, выйдет 23 января. Дистрибьютор фильма — компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).