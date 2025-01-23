Мексиканские сласти: Петров с беременной женой, Барбара де Рехиль с матрешками

— Мы какое-то время искали Бониту. Понятно, что в России мы сразу понимали, что хотим Сашу Петрова, Яна Цапника, Пашу Ворожцова, Валю Мазунину, Диму Лысенкова. Я могу долго рассказывать, но мексиканский рынок мы не знали и искали ее, как в темноте. Потом нам показали Барбару. Я посмотрел и сказал: «Вау! Боже мой!» И когда она влетела на пробы, сметая всё на своем пути, как вихрь, ураган, прочитала этот текст, который не знала, я позвонил продюсерам из Мексики и сказал: «Умоляю вас, пожалуйста, давайте остановим кастинг, давайте бороться и биться за нее». Она, как и Саша, сердце этой истории. Другие приходили и делали всё классно, но вот этого мэтча не было. У нее огромная душа. Она уверена, кстати, что в прошлой жизни была русской, — рассказал «Известиям» режиссер фильма Дмитрий Литвиненко.