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Британия устроила слежку за российским судном

Британские военные следят за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Великобритании объявило о развертывании подводной лодки для наблюдения за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш. Эта информация была озвучена министром обороны Джоном Хили во время его выступления в палатах общин британского парламента.

По словам Хили, Королевский флот активировал корабли HMS Somerset и HMS Tyne для постоянного мониторинга действий судна.

Министр также охарактеризовал «Янтарь» как «шпионский корабль», указывая на то, что его основная задача заключается в сборе разведывательной информации и картировании важной подводной инфраструктуры Великобритании.

Ранее сообщалось, что испанские патрульные корабли сопроводили российскую группу из двух БДК и нефтяного танкера. Они якобы были обнаружены в суверенных водах страны.