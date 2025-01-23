Курс доллара снижается. До какой отметки может укрепиться рубль

— О сильном тренде говорить рано. Скорее это стабилизация рубля после локальной встряски начала января и возвращение курсов к адекватным фундаментальным значениям. А технически снижение валют временно ещё может и продолжиться. Например, для юаня поддержкой до конца января будет район 13,3. Значит, для доллара и евро уровни коррекции ещё на пару процентов ниже, — добавил Михаил Зельцер.