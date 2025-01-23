Токсины, смертность, экология. Какие последствия ждут США из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Исследование, опубликованное в издании Science, показало, что лесные пожары 2018 года вызвали в Калифорнии всплеск смертности: она была в два раза выше, чем обычно. Лесные пожары 2018 года убили 12 тысяч калифорнийцев. Но то — лесные пожары. Когда горят города, экологи хватаются за голову. «Это даже не тревожный звонок, это набат, — сетует кандидат наук в области атмосферной химии Харула Балиака из Калифорнийского технологического института. — На этот раз мы имеем дело с токсичными материалами, из которых сделаны наши дома». И это при том, что в Лос-Анджелесе и так дела с экологией обстоят не лучшим образом. 67% времени воздух загрязнён частицами размером менее 2,5 микрона. Они проникают глубоко в лёгкие и могут попадать в кровоток, вызывая гипертонию, повреждение стенок сосудов и увеличивая количество инфарктов и инсультов.