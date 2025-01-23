Нижегородец добился компенсации за не отгулянный за 12 лет работы отпуск

Житель Нижнего Новгорода, проработавший 12 лет без отдыха, смог получить компенсацию после увольнения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе проверки, проведенной надзорным органом, установлено, что с июля 2011 года по декабрь 2023 года мужчина работал в организации, занимающейся уборкой и утилизацией отходов. За весь этот период он ни разу не воспользовался правом на отпуск.
После увольнения работодатель не выплатил ему причитающуюся компенсацию за неиспользованные отпуска, сумма которой превысила два миллиона рублей. Тогда экс-сотрудник обратился в прокуратуру.
В результате проверки ведомство направило представление руководителю компании, в итоге чего задолженность была погашена. Кроме того, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев установленных законом выплат» Уголовного кодекса РФ.
Ранее эксперт Наталья Антропова объяснила, как продлить отпуск на работе в 2025 году. По её словам, максимальное количество дней отпуска можно получить, совмещая его с январскими или майскими праздниками.