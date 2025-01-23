ПСЖ отыгрался с 0:2 и победил «Манчестер Сити» в матче Лиге чемпионов

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, недавно перешедший из «Наполи», наблюдал за игрой с трибунами, так как не может быть заявлен на общем этапе. Он сможет появиться на поле только в плей-офф.