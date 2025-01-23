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В ГД предложили поднять студентам стипендию до уровня прожиточного минимума

Данная инициатива выдвигается накануне Дня студента.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что представит законопроект, который предлагает установить минимальный размер стипендии для студентов-бюджетников на уровне прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с ним, размер государственных стипендий, выделяемых студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся на очной форме за счет федерального бюджета, не должен быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения в стране.

Как сообщил Нилов, данная инициатива выдвигается накануне Дня студента. Депутат уверен, что принятие такого закона обеспечит студентам возможность получать стипендии, соответствующие современным экономическим условиям, что, в свою очередь, повысит качество образования и конкурентоспособность России на международной арене.

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект, предполагающий введение электронного студенческого билета, доступного через «Госуслуги». Новая инициатива реализуется в экспериментальном режиме с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года.