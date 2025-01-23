В ГД предложили поднять студентам стипендию до уровня прожиточного минимума

Предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с ним, размер государственных стипендий, выделяемых студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся на очной форме за счет федерального бюджета, не должен быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения в стране.