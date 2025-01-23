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В Бурятии женщина 30 лет жила без паспорта, пока не решила получить пенсию

Жительница Бурятии обходилась без паспорта три десятилетия после того, как потеряла его. Об этом случае сообщили в пресс-службе суда в Гусиноозерске.

Источник: Life.ru

Она получила паспорт в 1984 году, однако спустя девять лет документ пропал. Россиянка не обращалась за его восстановлением в течение 30 лет. Но, столкнувшись с необходимостью получать медицинскую помощь и пенсию, всё же была вынуждена обратиться в суд.

«Решением Гусиноозёрского городского суда РБ заявление гражданки удовлетворено», — сказано в сообщении инстанции.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина 36 лет, разыскиваемый федеральными властями, явился в полицию, чтобы восстановить потерянный паспорт. Однако детективная история не сложилась — сотрудники полиции сразу проверили его по базе данных и выяснили, что он скрывается от правоохранительных органов в Новосибирской области.