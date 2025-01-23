В Бурятии женщина 30 лет жила без паспорта, пока не решила получить пенсию

Она получила паспорт в 1984 году, однако спустя девять лет документ пропал. Россиянка не обращалась за его восстановлением в течение 30 лет. Но, столкнувшись с необходимостью получать медицинскую помощь и пенсию, всё же была вынуждена обратиться в суд.