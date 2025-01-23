«Коммерсантъ»: в Москве арестован заказчик убийств, совершенных бандой спецназовцев

Одним из заказов было покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина, который был ранен в Токмаковом переулке. В том же году Рамазанов, по версии следствия, заказал убийство Кирилла Андреева, учредителя компании «Квалитет», расстрелянного из проезжающей машины на Ленинском проспекте. В июле 2003 года по его заказу был взорван автомобиль предпринимателя из Дагестана Пирмагомеда Бурчакова на Каширском шоссе. В октябре того же года по его указанию был убит Магомед Гаджиев на выходе из ресторана в Олимпийской деревне.