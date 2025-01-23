Рядовой ВС России обратил в бегство украинских диверсантов в зоне СВО

В условиях сумерек Гарипов заметил активность противника, направлявшегося к позициям российских войск. Он принял решение организовать засаду, осторожно переместился и устроил место для стрельбы, используя рельеф местности для маскировки. Когда диверсанты оказались в зоне обстрела, рядовой Гарипов открыл огонь по противнику.