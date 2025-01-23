Сиквел «Джокера» стал лидером по количеству номинаций премии «Золотая малина»

Любопытно, что первый фильм о Джокере с тем же Хоакином Фениксом был настоящим хитом, собрав в прокате более миллиарда долларов и принеся актёру премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Сиквел не только разочаровал поклонников, но и стал одним из главных претендентов на звание худшей картины года.