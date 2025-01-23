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«Жутковатое явление»: На Солнце запечатлели редкий выброс чёрной плазмы

Редкое астрономическое явление на Солнце зафиксировали сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. На звезде в среду, 22 января, произошёл выброс чёрной призрачной структуры.

Источник: Life.ru

«На Солнце произошло крайне редкое, красивое и даже немного жутковатое явление. В центре солнца образовалась чёрная структура. Часть её выбросило в космос, а часть рассеялась в солнечной короне», — говорится в сообщении.

Выброс чёрной плазмы на Солнце. Видео © xras.ru.

Астрономы объясняют, что такой тёмный цвет связан с нейтральным водородом. Он практически полностью поглощает коротковолновое излучение, падающее сзади. Сотрудники лаборатории предполагают, что вспышка выбросила в корону холодный протуберанец с высоким содержанием нейтрального водорода.

Необычное явление продолжалось около трёх часов. В течение этого времени чёрная плазма распространялась по магнитным линиям короны. В итоге вещество протуберанца распалось и исчезло.

Отметим, что недавно произошла ещё одна вспышка и выброс небольшого протуберанца на Солнце. В пятницу, 24 января, во второй половине дня, на Землю обрушится новая магнитная буря.