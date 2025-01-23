Стало известно, что обещает погода в Иркутске 23 января 2025

Погода в Иркутске 23 января 2025 обещает небольшой снег в областном центре. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет −2 градуса. Также будет сильный ветер.
Погода в Иркутске 23 января 2025.
— Во второй половине дня небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6−11 м/с, днем порывы до 14 м/с. В пригородной зоне порывы 15−20 м/с, поземок. Температура днём −2…-4, — поделились в метеобюро.
Что касается других частей региона, то там также прогнозирует снег и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Возможны метели. Температура воздуха днем составит −2…-7 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 23 января и регионе.