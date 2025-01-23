Новый вид донорства развивают в Екатеринбурге

К отбору женщин-доноров станция переливания крови подходит очень строго, тщательно проверяя их здоровье. Если со здоровьем потенциального донора всё в порядке, он допускается до сдачи крови. В ходе процедуры, которая длится 45 — 50 минут, специальный аппарат вычленяет и забирает из общего русла крови исключительно плазму. Осуществлять сдачу плазмы можно один — два раза в месяц.