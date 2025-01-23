Новый вид донорства развивают в Екатеринбурге

Об этом сообщает официальный телеграм-канал министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье Уральцев».
Горожанок, у которых в период беременности выработались антиэритроцитарные антитела анти-D, приглашают сдать кровь для изготовления лекарственных препаратов на основе иммунноспецифической плазмы. Эти препараты жизненно необходимы беременным женщинам, имеющим риск резус-конфликта.
К отбору женщин-доноров станция переливания крови подходит очень строго, тщательно проверяя их здоровье. Если со здоровьем потенциального донора всё в порядке, он допускается до сдачи крови. В ходе процедуры, которая длится 45 — 50 минут, специальный аппарат вычленяет и забирает из общего русла крови исключительно плазму. Осуществлять сдачу плазмы можно один — два раза в месяц.
Одним из первых таких доноров стала екатеринбурженка Елена Анисимкова, мать троих детей. Готовых присоединиться к ней женщин с отрицательной группой крови и выявленными антителами анти-D ждут на станции переливания крови ФМБА на улице Соликамская, 6.
Как ранее сообщалось, по данным опроса, проведенного по инициативе Министерства здравоохранения Свердловской области среди жителей региона, 79% уральцев, имеющих опыт донорства крови и ее компонентов, готовы продолжать эту деятельность. По подсчетам специалистов областной станции переливания крови, снабжающей больницы Свердловской области, на ее площадке регулярно сдают кровь и ее компоненты порядка 4 миллионов человек.