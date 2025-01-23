Как удалось узнать обозревателю aif.ru при посещении магазина русской еды Russian Products Fair в городе Шеньчжэнь (юг КНР), большинство китайцев в отделе алкоголя традиционно покупают водку из РФ различных сортов и российские игристые вина.
«Их разбирают, что называется, “со свистом”, — констатировал обозреватель aif.ru. Так же, “на ура” у китайских покупателей идёт российское пиво, хотя оно продаётся в среднем как минимум в два раза дороже, чем в отечественных супермаркетах.
Значительно меньше популярен коньяк из России, а вот на что 100% китайских потребителей не обращают внимания, так это… на грузинское вино. В Russian Products Fair представлен приличный ассортимент вин из Грузии, включая подарочные упаковки, однако китайцы его не берут: у прилавков с «киндзмараули» никого нет. Как объяснили aif.ru сотрудники магазина, попытка привозить в КНР вино из Грузии была ошибкой — жители Китая не понимают, где находится Грузия, и в чём ценность местных напитков. Они добавили, что, возможно, ситуацию могла бы изменить масштабная реклама.
Согласно статистике, за январь-май 2023 года Грузия продала в Китай вина на $5,1 миллиона — что для рынка в 1,5 миллиарда потребителей является каплей в море. За тот же период 2024 года экспорт грузинского вина по неясной причине сократился на 42%.