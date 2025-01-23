Значительно меньше популярен коньяк из России, а вот на что 100% китайских потребителей не обращают внимания, так это… на грузинское вино. В Russian Products Fair представлен приличный ассортимент вин из Грузии, включая подарочные упаковки, однако китайцы его не берут: у прилавков с «киндзмараули» никого нет. Как объяснили aif.ru сотрудники магазина, попытка привозить в КНР вино из Грузии была ошибкой — жители Китая не понимают, где находится Грузия, и в чём ценность местных напитков. Они добавили, что, возможно, ситуацию могла бы изменить масштабная реклама.