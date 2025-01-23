Магнитные бури сегодня, 23 января, в Красноярске и Сибири

В Красноярске и других городах Сибири не ожидается сильных магнитных бурь в четверг, 23 января. Прогноз представлен на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно указанным данным, в течение дня К-индекс не превысит показателя в два балла, что говорит о спокойной обстановке. Магнитосфера ожидается спокойная.
Вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 15%, геомагнитных бурь — в 7%.
Пик придется на утреннее время. Подробнее почасовой прогноз можно посмотреть в таблице.
Стоит помнить, что в дни повышенной геомагнитной активности метеозависимые люди могут испытывать недомогания, а также плохое самочувствие. Особенно актуально это для людей с хроническими болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также достигших преклонного возраста. В такие дни может нарушаться сон, давление, могут возникнуть головные боли, слабость, упадок сил
Однако в ближайшее время магнитных бурь не ожидается. Ученые прогнозируют, что сильные вспышки на Солнце возможны летом 2025 года. Но это не точно. Подобные предсказания делать затруднительно.
Добавим, что 23 января в Красноярск придет похолодание. Днем столбик термометра опустится до −20 градусов, ночью ожидается −21. Будет пасмурно, в течение дня выпадет снег. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 55%. Возможен ветер 5−7 м/с. С порывами до 17 м/с. На Таймыре же продолжатся настоящие морозы до −50 градусов и ниже.