Магнитные бури сегодня, 23 января, в Красноярске и Сибири

Стоит помнить, что в дни повышенной геомагнитной активности метеозависимые люди могут испытывать недомогания, а также плохое самочувствие. Особенно актуально это для людей с хроническими болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также достигших преклонного возраста. В такие дни может нарушаться сон, давление, могут возникнуть головные боли, слабость, упадок сил и т. п. Рекомендуется соблюдать режим сбалансированного питания, не переутомляться. Желательно отказаться от курения, алкоголя и вредной, жирной пищи. При хорошей погоде советуют гулять на свежем воздухе.