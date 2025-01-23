ТАСС: в доме Тимура Иванова нашли более 30 единиц огнестрельного оружия

Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1,185 млрд. Позднее было возбуждено второе дело — о хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более 200 млн рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признает свою вину.