Поисковики нашли живой 86-летнюю исчезнувшую пенсионерку из Омска

В Омске нашли живой 86-летнюю Любовь Николаевну Семерову, которая во вторник, 21 января, вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».
Место, где обнаружили исчезнувшую пенсионерку, и ее состояние традиционно не уточняются.
Пожилую омичку начали искать после того, как она не вернулась домой.
В Омске нашли живой 86-летнюю Любовь Николаевну Семерову, которая во вторник, 21 января, вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».
Место, где обнаружили исчезнувшую пенсионерку, и ее состояние традиционно не уточняются.