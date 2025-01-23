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Поисковики нашли живой 86-летнюю исчезнувшую пенсионерку из Омска

Пожилую омичку начали искать после того, как она не вернулась домой.

Источник: Комсомольская правда

В Омске нашли живой 86-летнюю Любовь Николаевну Семерову, которая во вторник, 21 января, вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».

Место, где обнаружили исчезнувшую пенсионерку, и ее состояние традиционно не уточняются.