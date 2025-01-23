Небольшой снег и 30-градусный мороз ожидаются в Омской области 23 января

Синоптики прогнозируют 30-градусный мороз и небольшой снег в Омской области в четверг. О том, какая будет погода в Омске 23 января 2025, а также на территории области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Утром при прояснении столбик термометра по области покажет до −33 градусов. Днем температура воздуха составит от −22 до −27 градусов. Небольшой снег пройдет лишь местами. Ветер западный, северо-западный со скоростью 8−13 м/с.
На дорогах сохранятся гололедица и снежные заносы.
С пятницы, 24 января, в Омской области начнет теплеть. Если ночью местами еще будет до −33 градусов, то днем воздух прогреется до −14 градусов. При этом на регион вновь обрушатся метели и снегопад.
Ранее мы сообщали, что в Омске возобновили движение по восьми участкам трасс, которые были перекрыты из-за метели и низкой видимости.