Помощник машиниста из Иркутска работал по фальшивому удостоверению

В Иркутске помощник машиниста попался с поддельным удостоверением. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, сибиряк предоставил фальшивые документы при трудоустройстве в отдел кадров, а именно свидетельство и удостоверение о прохождении обучения по программе «Помощник машиниста электровоза».