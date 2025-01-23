Помощник машиниста из Иркутска работал по фальшивому удостоверению

В Иркутске помощник машиниста попался с поддельным удостоверением. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, сибиряк предоставил фальшивые документы при трудоустройстве в отдел кадров, а именно свидетельство и удостоверение о прохождении обучения по программе «Помощник машиниста электровоза».
— В связи с этим транспортным прокурором внесено представление начальнику эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Сортировочный, которое удовлетворено, — поделились в ведомстве.
Сибиряка отстранили от работы. Теперь ему предстоит пройти настоящее обучение на помощника машиниста электровоза.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Аларском районе мужчина напал на полицейского с ножом. Последний пришел с проверкой к нему в дом, после сообщения об изготовлении одурманивающих веществ.