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Помощник машиниста из Иркутска работал по фальшивому удостоверению

Сибиряк отдал в отдел кадров поддельные документы об образовании.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске помощник машиниста попался с поддельным удостоверением. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, сибиряк предоставил фальшивые документы при трудоустройстве в отдел кадров, а именно свидетельство и удостоверение о прохождении обучения по программе «Помощник машиниста электровоза».

— В связи с этим транспортным прокурором внесено представление начальнику эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Сортировочный, которое удовлетворено, — поделились в ведомстве.

Сибиряка отстранили от работы. Теперь ему предстоит пройти настоящее обучение на помощника машиниста электровоза.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Аларском районе мужчина напал на полицейского с ножом. Последний пришел с проверкой к нему в дом, после сообщения об изготовлении одурманивающих веществ.