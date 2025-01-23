Сделать бесплатным питание для всех школьников просят главу Приморья

Сообщение с таким предложением было опубликовано в чате «Кожемяко | комментарии», где жители Приморского края могут обрисовать свою проблему. Автор предложения отмечает, что сама является учителем, и полагает, что ученики начальных классов не столь заинтересованы в школьном питании, как старшеклассники.
«Олег Николаевич, сделайте бесплатное питание для всех детей. Как учитель говорю — начальная школа в этом питании нуждается гораздо меньше, чем средние, а особенно старшие классы! Больше половины детей начальной школы ничего не едят в силу возраста (то не люблю, это не люблю). А старшие классы ходят вечно голодные. А мальчики растут, у них все ресурсы организма уходят в рост мышц. Начальная школа в школе проводит 4−5 уроков, а старшие классы — 7 уроков. И после уроков чаще всего Юнармия, консультации и так далее. Из дома они уходят в 7:30 утра, а домой приходят в
Напомним, работа по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников младших классов по поручению президента России Владимира Путина началась в августе 2020 года. Она проходила поэтапно до 1 сентября 2023 года, когда с приходом нового учебного года бесплатное питание для младших школьников было внедрено повсеместно.