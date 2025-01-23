Сделать бесплатным питание для всех школьников просят главу Приморья

«Олег Николаевич, сделайте бесплатное питание для всех детей. Как учитель говорю — начальная школа в этом питании нуждается гораздо меньше, чем средние, а особенно старшие классы! Больше половины детей начальной школы ничего не едят в силу возраста (то не люблю, это не люблю). А старшие классы ходят вечно голодные. А мальчики растут, у них все ресурсы организма уходят в рост мышц. Начальная школа в школе проводит 4−5 уроков, а старшие классы — 7 уроков. И после уроков чаще всего Юнармия, консультации и так далее. Из дома они уходят в 7:30 утра, а домой приходят в 14:00—15:00 . А потом удивляемся, что поголовно у детей гастрит, анемия, низкий индекс массы тела и так далее», — отмечает пользователь.