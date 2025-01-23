Фейк о взрыве мины на выставке во Владивостоке активно распространяется в сети

В сети активно распространяется информация, что в руках студента на одной из выставок во Владивостоке взорвалась мина. СМИ пишут, что курсант Дальневосточной таможенной академии получил минно-взрывные раны кистей, бёдер и шеи. Однако данная информация не соответствует действительности, сообщает ИА PrimaMedia.