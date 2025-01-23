Фейк о взрыве мины на выставке во Владивостоке активно распространяется в сети

В сети активно распространяется информация, что в руках студента на одной из выставок во Владивостоке взорвалась мина. СМИ пишут, что курсант Дальневосточной таможенной академии получил минно-взрывные раны кистей, бёдер и шеи. Однако данная информация не соответствует действительности, сообщает ИА PrimaMedia.
В сети пишут, якобы на выставке, посвященной Дню военного инженера (18+) в ДВФУ, пострадавший взял в руки минно-взрывное устройство производства США, а оно сдетонировало. Распространяется информация, что молодой человек пройдёт лечение амбулаторно, а полицейские начали проверку.
Как стало известно ИА PrimaMedia, информация — фейк. В силовых ведомствах пояснили, что при проведении обследования взрывчатых веществ обнаружено не было. Причиной несчастного случая стало устройство с пьезоэлементом для выработки напряжения. Студенту оказана первая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, студентка таможенной академии Владивостока погибла во время прохождения практики. Трагедия произошла во вторник, 21 января.