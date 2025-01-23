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Снова в школу: челябинские школьники продолжают учиться

В Челябинске 23 января уроки в школах проводятся в обычном режиме.

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Источник: Комсомольская правда

В четверг, 23 января, в Челябинске не отменили занятия в школах. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, в этот день школьники города продолжают учиться в обычном режиме.

По данным Яндекс. Погоды, сегодня утром в Челябинске температура воздуха составляет −19 градусов. Однако, по ощущениям, на улице гораздо холоднее, примерно −24 градуса.

По информации челябинского Гидрометцентра, сегодня днем в Челябинске будет −11.-13 градусов. Однако из-за ветра 6−11 м/с холода будут ощущаться еще сильней. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах и тротуарах местами гололедица, поэтому будьте осторожны.

Следующая ночь будет теплее: −14.-16 градусов, переменная облачность, без осадков.

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