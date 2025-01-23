Боец из Слюдянки Александр Жаров погиб на СВО

— Александр родился в селе Горохово Иркутского района в многодетной семье. Вскоре семья переехала в село Тунка, где он получил свою профессию газоэлектросварщика и водителя. Прошёл срочную службу, создал семью и стал отцом двоих замечательных детей. Работал на Слюдянском Карьере Перевал и затем на вахте в Амурской области, — поделился градоначальник.