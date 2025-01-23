В Красноярске и крае сильный ветер препятствует движению автотранспорта и самолетов

Как сообщили в ГАИ, сейчас из-за метели введены ограничения движения грузового и пассажирского транспорта с 1025 по 1046 км трассы Р-255 «Сибирь» в Канском районе. На участках работает спецтехника, проводится расчистка дороги.
Кроме того, сегодня утром Boeing 737−800 авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, из-за сильного бокового ветра ушел на запасной аэродром в Абакан. На борту находятся 166 пассажиров и 7 членов экипажа. Время возвращения в Красноярск определится после посадки в Абакане, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Мэр Красноярска сообщил, что с раннего утра специалисты обследуют город, чтобы выявить последствия сильного ветра и оперативно их устранить. Владислав Логинов призвал жителей быть аккуратнее на улицах, а о поврежденных остановках, дорожных знаках, деревьях и прочих объектах сообщать в его соцсети и службу 005.
По данным синоптиков, сегодня в центральных и южных районах Красноярского края ожидается резкое понижение температуры воздуха, сильный и очень сильный западный ветер — порывы 15−20 м/с, местами 25 м/с и более, снег, метель, на дорогах гололедица.
Напомним, в такую погоду рекомендуется соблюдать меры безопасности: ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте; на улицах обходить рекламные конструкции, крупные деревья, строящиеся здания, не парковать вблизи них автомобили, избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам; в помещениях плотно закрывать окна; водителям отложить дальние поездки.