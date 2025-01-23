В Красноярске и крае сильный ветер препятствует движению автотранспорта и самолетов

Кроме того, сегодня утром Boeing 737−800 авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, из-за сильного бокового ветра ушел на запасной аэродром в Абакан. На борту находятся 166 пассажиров и 7 членов экипажа. Время возвращения в Красноярск определится после посадки в Абакане, сообщили в пресс-службе аэропорта.