Во Владивостоке открыты продажи тура на новый курорт в Северной Корее

Кальма — самый большой туристический комплекс Северной Кореи расположен на восточном побережье страны, приблизительно в 160 километрах от Пхеньяна. Недавно его посетил лидер государства Ким Чен Ын. В состав комплекса входят пляжи, гостиницы разных уровней комфорта, аквапарки, рестораны и собственный аэропорт. Он способен одновременно принять до 100 тысяч туристов.