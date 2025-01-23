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Во Владивостоке открыты продажи тура на новый курорт в Северной Корее

ВЛАДИВОСТОК, 23 января, ФедералПресс. Во Владивостоке объявили о появлении возможности купить тур на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Эту информацию разместил один из туроператоров на своем сайте.

Источник: AP 2024

«Посетите главные достопримечательности дружественной страны и добавьте эту жемчужину в коллекцию путешествий», — говорится на сайте.

Пляжный тур рассчитан на 8 дней. В программе значится посещение достопримечательностей в Пхеньяне, лучшего в стране тепличного хозяйства Кандонское, гробницы короля Тангуна, пляжей Кальма, горнолыжного курорта «Масикрен».

Открытие курортной зоны планируется в мае-июне, поэтому российские туристы смогут увидеть ее одними из первых.

Кальма — самый большой туристический комплекс Северной Кореи расположен на восточном побережье страны, приблизительно в 160 километрах от Пхеньяна. Недавно его посетил лидер государства Ким Чен Ын. В состав комплекса входят пляжи, гостиницы разных уровней комфорта, аквапарки, рестораны и собственный аэропорт. Он способен одновременно принять до 100 тысяч туристов.

Вылет осуществляется из Владивостока.

Ранее «ФедералПресс» писал, куда дешевле улететь на отдых зимой: в Северную Корею, Китай или Таиланд.

туризм и отдых