Жители Хабаровского края получат дополнительную прибавку к пенсии задним числом

Президент РФ Владимир Путин объявил, что страховые пенсии в России будут проиндексированы на 9,5% задним числом, то есть уже с 1 января 2025 года.
Также будут проиндексированы и военные пенсии — тоже с января. Об этом он сказал на первом в этом году совещании по экономическим вопросам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии, исходя из реальной ситуации, а именно — по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента, — заявил Владимир Путин. — Необходимая доплата будет проведена в феврале.
Как напомнил президент, изначально планировалось, что с января страховые пенсии вырастут на 7,3% — такая инфляция прогнозировалась. Но, по словам главы государства, инфляция превысила целевые значения и ожидания ЦБ и составила 9,5%.
— Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году, — добавил президент.
Правительству России даны поручения в самые короткие сроки проиндексировать все социальные выплаты и пособия.