Во Владивостоке начали снос бесхозных построек в Покровском парке

Специалисты принялись за ликвидацию старых бесхозных построек в Покровском парке Владивостока. Об этом рассказали власти краевого центра.
Рабочие начали со сноса двух строений, которые находятся рядом с центральным входом в Покровский парк. Привлеченная подрядная организация в скором времени завершит работы.
На данный момент объекты, где происходит снос, огородили забором для безопасности. Скоро на их месте планируют уложить брусчатку.
Ранее мы также писали, что популярное в узких кругах кафе могут снести во Владивостоке.