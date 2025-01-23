Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке начали снос бесхозных построек в Покровском парке

На месте планируют уложить брусчатку.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты принялись за ликвидацию старых бесхозных построек в Покровском парке Владивостока. Об этом рассказали власти краевого центра.

Рабочие начали со сноса двух строений, которые находятся рядом с центральным входом в Покровский парк. Привлеченная подрядная организация в скором времени завершит работы.

На данный момент объекты, где происходит снос, огородили забором для безопасности. Скоро на их месте планируют уложить брусчатку.

Ранее мы также писали, что популярное в узких кругах кафе могут снести во Владивостоке.

строительство