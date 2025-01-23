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Тигрицу, пугавшую жителей пригорода Хабаровска, выпустят обратно в тайгу

Поскольку животное здоровое, его вернут в естественную среду, но подальше от населенных пунктов.

Источник: Соцсети

«Конфликтную» тигрицу, отловленную возле села под Хабаровском, вернут в дикую природу. Об этом сообщили в пресс-службе управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Охотоведы при поддержке центра «Амурский тигр» поймали хищницу в ночь на 22 января. Ранее она появлялась в окрестностях села Некрасовка, чем вызывала беспокойство у местных жителей.

Обследование показало, что животное абсолютно здорово и способно к нормальной охоте. Травм и увечий у него не выявлено, зубы и когти не повреждены.

«Вероятнее всего, её выпустят в дикую среду подальше от людей и населенных пунктов. Окончательное решение примет Росприроднадзор», — добавили в управлении.

флора и фауна