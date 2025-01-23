Депутаты думы Иркутска обсудили волнующие жителей вопросы

На прием к депутату по округу № 22 Татьяне Марченко пришли жители микрорайона Славный. Они рассказали, что дороги по улице Звездной и Дмитрия Давыдова проходят через участки собственников и поэтому необходимо перенести их за пределы частных границ. Также иркутяне обратили внимание на недостаточную ширину дороги по улице Загадочной.