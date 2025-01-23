Депутаты думы Иркутска обсудили волнующие жителей вопросы

Встречи с жителями прошли в избирательных округах № 16 и № 22 депутатов думы Иркутска Владимира Мунханова и Татьяны Марченко. Народные избранники обсудили волнующие иркутян вопросы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города.
«Разобрали довольно сложную ситуацию. Пришла жительница многоквартирного дома, который является объектом культурного наследия. В здании длительное время не проводился ни капитальный, ни текущий ремонт, подтапливается подвал, разрушается фундамент. Управляющая компания от ситуации отстранилась, не проводит даже текущий ремонт», — подчеркнул депутат по округу № 16 Владимир Мунханов.
Депутат вместе с Фондом капитального ремонта Иркутской области обсудит тему проведения необходимых работ в доме. А весной будет решаться способ по отводу ливневых вод. Чтобы решить вопрос, необходимо слаженное взаимодействие всех сторон, в том числе жителей дома, отметил народный избранник.
На прием к депутату по округу № 22 Татьяне Марченко пришли жители микрорайона Славный. Они рассказали, что дороги по улице Звездной и Дмитрия Давыдова проходят через участки собственников и поэтому необходимо перенести их за пределы частных границ. Также иркутяне обратили внимание на недостаточную ширину дороги по улице Загадочной.
Чтобы наглядно рассмотреть жалобы, депутат организовала встречу с представителем администрации и жителями микрорайона. Вместе они осмотрели дороги и определили задачи, которые необходимо выполнить.
«Для уточнения границ улицы Загадочной необходим выезд геодезиста. Также заехали на улицу Латвийскую, в этом году она стоит на асфальтирование за счет средств из “фонда поддержки избирательных округов”. Вопросы жителей взяли в работу», — отметила депутат.