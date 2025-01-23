Акция «Студенческий десант» прошла в Иркутске

Отдельный акцент был сделан на работу во время Великой Отечественной войны и изменениями на службе по прошествии времени. Также участники акции примерили форму, включили проблесковые маячки и громкоговоритель. Ещё одной точкой в экскурсию стал музей с ретро-автомобилями, среди них были «Волга», «Москвичи» и известные по фильмам другие марки.