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Акция «Студенческий десант» прошла в Иркутске

Студентов областного центра познакомили с работой полицейских.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошла акция «Студенческий десант», где молодежи рассказали о работе полицейских. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, ребята получающие образование юристов побывали в отдельном батальоне ДПС. Им рассказали о порядке регистрации авто, проведении экзаменов, тонкости технического и дорожного надзора. А также отметили важность исполнения административного законодательства.

— Одной из интересных частей экскурсии стало посещение музея Госавтоинспекции. Здесь студенты смогли увидеть богатую историю, начиная с первых дней работы ОРУД (так раньше называлась дорожная полиция), и заканчивая современными достижениями, — поделились полицейские.

Отдельный акцент был сделан на работу во время Великой Отечественной войны и изменениями на службе по прошествии времени. Также участники акции примерили форму, включили проблесковые маячки и громкоговоритель. Ещё одной точкой в экскурсию стал музей с ретро-автомобилями, среди них были «Волга», «Москвичи» и известные по фильмам другие марки.