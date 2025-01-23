Акция «Студенческий десант» прошла в Иркутске

В Иркутске прошла акция «Студенческий десант», где молодежи рассказали о работе полицейских. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, ребята получающие образование юристов побывали в отдельном батальоне ДПС. Им рассказали о порядке регистрации авто, проведении экзаменов, тонкости технического и дорожного надзора. А также отметили важность исполнения административного законодательства.
— Одной из интересных частей экскурсии стало посещение музея Госавтоинспекции. Здесь студенты смогли увидеть богатую историю, начиная с первых дней работы ОРУД (так раньше называлась дорожная полиция), и заканчивая современными достижениями, — поделились полицейские.
Отдельный акцент был сделан на работу во время Великой Отечественной войны и изменениями на службе по прошествии времени. Также участники акции примерили форму, включили проблесковые маячки и громкоговоритель. Ещё одной точкой в экскурсию стал музей с ретро-автомобилями, среди них были «Волга», «Москвичи» и известные по фильмам другие марки.